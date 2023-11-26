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        Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. ​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 19:43 Güncelleme: 26.11.2023 - 20:20
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        Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. ​​​​​​​

        Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı üzerinde B.Y'nin kullandığı 16 NJ 417 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 55 AFY 699 plakalı otomobile yandan çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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