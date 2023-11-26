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        AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı, temayül yoklaması yaptı

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 19:48 Güncelleme: 26.11.2023 - 19:48
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        AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı, temayül yoklaması yaptı
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        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması yapıldı.

        Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'ndaki temayül yoklamasında delegeler oy kullandı.

        Yoklamada, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özel, Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Osman Tomakin, Kadın Kolları MKYK Üyesi Münira Ayvacı Gözütok ve MKYK yedek üyesi Emre Cemil Ayvalı gözlemci olarak bulundu.

        Temayül yoklamasına, belediye başkanları, aday adayları ve partililer katıldı.

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