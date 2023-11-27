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        Diyarbakır'da hemzenin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 20:43 Güncelleme: 27.11.2023 - 20:51
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        Diyarbakır'da hemzenin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Makinistliğini M.K'nin yaptığı yük treni, Bağlar ilçesi Ali Pınar Mahallesi Mervani Caddesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 LC 0494 plakalı otomobile çarptı.

        Bir süre sürüklenen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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