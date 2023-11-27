Diyarbakır'da hemzenin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Makinistliğini M.K'nin yaptığı yük treni, Bağlar ilçesi Ali Pınar Mahallesi Mervani Caddesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 LC 0494 plakalı otomobile çarptı.

Bir süre sürüklenen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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