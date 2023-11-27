Diyarbakır'da Kore gazileri onuruna akşam yemeği programı düzenlendi

Güney Kore Büyükelçiliğince, Diyarbakır'da Kore gazileri ve aileleri onuruna akşam yemeği verildi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, kentte yaşayan gaziler ile aileleri için bir otelde düzenlenen programa ev sahipliği yaptı.

Program, Kore şehit ve gazileri için saygı duruşunda bulunulması ve iki ülke marşlarının okunmasıyla başladı.

Vali Ali İhsan Su, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kore halkı arasında 70 yıl önce Kore savaşıyla birlikte bir dostluk köprüsü kurulduğunu söyledi.

Anadolu'dan giden Mehmetçiğin Kore halkının bağımsızlığı ve özgürlüğü için büyük mücadele verdiğini aktaran Su, "Orada şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Orada Kore halkıyla ve askerleriyle omuz omuza mücadele verdiler. Sonuç itibarıyla Kore halkı özgürlüğüne kavuştu. O günden başlayan bir dostluk ve kardeşlik bugünlere kadar gelişerek ve büyüyerek geldi." dedi.

Türkiye ile Kore arasında ekonomik, sosyal, kültürel başta olmak üzere her alanda birçok iş birliğinin yürütüldüğünü belirten Su, bunun bundan sonrada en güzel şekilde karşılıklı olarak sürdürüleceğine inandıkları söyledi.

Büyükelçi Lee Won-Ik kadim bir tarihe sahip olan Diyarbakır'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kore ile Türkiye'nin kan kardeşi olduğunu ve kendilerine gösterilen ilginin de bu kardeşlikten kaynaklandığını vurgulayan Lee Won-Ik, "İki ülkenin ilişkisi Türkiye'nin Kore savaşına katılması ve Kore gazilerinin gösterdiği fedakarlık temeli üzerinde sağlam bir şekilde oluşturulmuştur. Kore gazileri ve aileleriyle burada bir arada olmaktan onur duyuyorum". dedi.

İki ülke arasındaki sosyal ve kültürel bağların yanı sıra ekonomik ilişkilerin de güçlü olduğuna dikkati çeken Lee Won-Ik, şunları kaydetti:

"Uluslararası arenada iki ülke arasındaki ilişki sıkı bir durumda. Günümüzdeki Kore'nin bu kalkınmış hali Kore gazilerinin fedakarlığı olmazsa olmazdı. Kore hükümeti ve Kore halkı olarak buna her zaman minnettarız. 6 Şubat depreminde Kore Cumhurbaşkanından halkına kadar herkes Türkiye için bir şeyler yaptı. 70 yıl önce Türkiye Kore için ne yaptıysa biz de aynı şekilde vefa borcumuzu ödemek istedik."

Konuşmaların ardından Lee Won-Ik, 92 yaşındaki Kore gazisi Şükrü Güzelses'e şeref madalyası takdim etti.

Sağlık durumu nedeniyle programa katılamayan diğer Kore gazilerinin yerine aileleri törende yer aldı.