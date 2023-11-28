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        "Asrın felaketi" binlerce kişiyi AFAD gönüllüsü yaptı

        BESTAMİ BODRUK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremden etkilenen Diyarbakır'da farklı mesleklere mensup 16 bin 500 kişi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2019'da uygulamaya aldığı AFAD Gönüllülük Sistemi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:01
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        "Asrın felaketi" binlerce kişiyi AFAD gönüllüsü yaptı
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        BESTAMİ BODRUK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremden etkilenen Diyarbakır'da farklı mesleklere mensup 16 bin 500 kişi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2019'da uygulamaya aldığı AFAD Gönüllülük Sistemi'ne katıldı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin yıkıma neden olduğu kentlerden Diyarbakır'da AFAD gönüllüsü olmak isteyenlerin sayısı günden güne artıyor.

        Kentte afet anında kurtarma faaliyetlerinde bilinçli müdahalenin önemini kavrayan her yaştan ve her meslekten binlerce kişi, e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllülük Sistemine başvuruda bulundu.

        4 yılda 11 bin 500 gönüllüye ulaşan AFAD'a yaklaşık 9 ayda başvuru yapan 16 bin 500 kişi temel online eğitimi tamamlayarak AFAD gönüllüsü oldu.

        Olası bir afette arama kurtarma çalışmalarında aktif görev almak isteyen gönüllülerin saha eğitimleri devam ediyor.

        - "Yoğun talep oluştu"

        Diyarbakır AFAD Eğitim Şube Müdürü Veysi Kaya, AA muhabirine, toplum yararına herhangi bir çıkar beklemeden çalışmayı temel ilke edinen AFAD gönüllüsü olmak için ilk etapta e-Devlet üzerinden 6 aşamalı temel eğitim modülünden geçmek gerektiğini söyledi.

        AFAD Başkanlığınca 2019 yılında başlatılan gönüllülük sistemi kapsamında 4 yıllık süreçte 11 bin 500 kişinin Diyarbakır'da AFAD gönüllüsü olduğunu ifade eden Kaya, "Asrın felaketi sonrası AFAD gönüllüsü olmak için yoğun bir talep oluştu. Deprem sonrası 16 bin 500 kişi bize ulaştı. Temel online eğitimi tamamladılar. Saha eğitimimiz devam ediyor. Eğitimi tamamladıktan sonra 'Destek AFAD Gönüllüsü' olarak sahada çalışmalarına devam edecekler." dedi.

        Saha eğitiminde arama kurtarmadan, sahaya giriş tekniklerine kadar tüm bilgilerin verildiğini dile getiren Kaya, eğitimlerle farkındalığın da artırıldığını ifade etti.

        - "Nasıl daha faydalı olabilirim düşüncesiyle AFAD gönüllüsü olmaya karar verdim"

        Saha eğitimine katılan AFAD gönüllüsü sınıf öğretmeni İbrahim Çakır, 6 Şubat'taki depremde korku ile evlerinden çıktıklarını, 5 gün boyunca eve giremediklerini belirtti.

        Ülkenin dört bir yanından kente destek amacıyla gelenleri gördüğünü ve bundan etkilendiğini ifade eden Çakır, "Bir öğretmen olarak okulumda bir nebze de olsa fayda sağlamaya çalıştım. Nasıl daha faydalı olabilirim düşüncesiyle AFAD gönüllüsü olmaya karar verdim." dedi.

        - "AFAD'ın deprem bölgesindeki profesyonelliği ilgimi çekti"

        Oto analiz uzmanı Sümeyra Akgül de depremin maddi ve manevi yönden olumsuz etkilerini yaşadıklarını anlattı.

        Akgül, "Kayıplar var, enkazlar var ve biz hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz çünkü bizde yeteri kadar donanım, eğitim yoktu. Beni gönüllülüğe katacak bir anahtar lazımdı, AFAD'ı tercih ettim. AFAD'ın deprem bölgesindeki profesyonelliği ilgimi çekti." diye konuştu.

        Hüseyin Genel ise depremde evinin ağır hasar aldığını, evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını anlatarak, depremzedelere yardım etmek isterken bu konuda yeterli bilince sahip olmadıklarını fark ettiklerini söyledi.

        Bu nedenle AFAD'a gönüllü olarak katılıp eğitim almak istediğini belirten Genel, "Eğitmenlerimiz alanlarında çok profesyonel. Her biri 15-20 yıllık tecrübeye sahip. Çok kaliteli bir eğitim alıyoruz. Aldığımız bu eğitimle hem bilinçlendik hem de gerekli donanıma sahip olduk. O süreçte halk olarak fayda sağlamaya çalıştık ama eğitim noktasında bilinçsizdik. Bu eğitimlerin bu noktada çok ciddi öneme sahip olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Üniversite öğrencisi olan ve eğitimlere katılan Kübra Şenol da deprem döneminde AFAD gönüllüsü olan arkadaşının çalışmalara katkısını görünce gönüllü olmaya karar verdiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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