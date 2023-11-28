Diyarbakır'da 3 bin 800 öğrenci sinema keyfi yaşadı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde eğitim gören öğrencileri sinema ile buluşturmaya devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde eğitim gören öğrencileri sinema ile buluşturmaya devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin eğitimlerine destek olmanın yanında sosyo kültürel etkinlikler düzenleyerek moral ve motivasyonuna katkı sunuyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, akademi liseler, bilgievleri, konukevi kız yurdu ve ücretsiz spor okullarında eğitim gören 3 bin 800 öğrenciyi, yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun yaptığı "Öğretmen" filmini Yenişehir ilçesindeki sinema salonunda ücretsiz izlettirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla okullarından alınan öğrencilere etkinlikte patlamış mısır ikram edildi.

Arkadaşlarıyla farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, etkinlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükşehir Belediyesi, bilgievleri, akademi lise, spor kursları ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ilçelerdeki okullarda eğitim gören öğrencileri farklı filmlerle sinemayla buluşturmayı sürdürecek.