Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 8 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için anma etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 8 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için anma etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen, aralarında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ve Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin de yer aldığı bir grup, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yenikapı Sokağı'na kadar yürüdü.

TBB Başkanı Sağkan, burada yaptığı konuşmada, Elçi'yi anmak için hayatını kaybettiği Dört Ayaklı Minare önünde olduklarını söyledi.

Sağkan, "Maddi gerçek ortaya çıkartılmalıdır. Kişiler en ağır cezayla cezalandırılmalıdır. Kamu vicdanı tatmin olmalıdır. Sorumlular, tamamı ortaya çıkartılıp cezalandırılmadığı müddetçe bu mücadeleyi devam ettireceğiz." dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren de, "Barış ve demokrasiyi savunan başkanımızı saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Türkan Elçi ise aradan yıllar geçse de acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Dört Ayaklı Minare'nin önüne karanfil bırakıldı.

Anma etkinliğine, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyeleri, bazı HEDEP ve CHP milletvekilleri, bölge baro başkanları ile avukatlar katıldı.

Daha sonra merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Tahir Elçi'nin mezarına karanfil bırakıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.