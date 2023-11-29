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        Diyarbakır'da zabıta ekipleri marketlerde gıda denetimi yaptı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, il genelinde temel gıda ve ihtiyaç ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:33 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:33
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        Diyarbakır'da zabıta ekipleri marketlerde gıda denetimi yaptı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, il genelinde temel gıda ve ihtiyaç ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı market, şarküteri, petrol ofisi, kırtasiye, fırın gibi ihtiyaç ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik, son kullanım tarihleri, hijyen ve gramaj denetimleri gerçekleştirdi.

        Bu yıl ekipler 5 bin 872 denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 10 bin ürüne el konularak imha edildi.

        Son tüketim tarihi geçen ürün bulunduran 211 iş yerine cezai işlem uygulandı.

        Halk sağlığını tehdit eden son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satış reyonlarında bulundurulmaması gerektiği ile ilgili gerekli uyarılar yapıldı.

        Zabıta Daire Başkanlığı, ayrıca vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşmaları durumunda konuyla ilgili şikayetlerini ALO 153 ihbar hattına bildirmelerini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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