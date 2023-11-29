Diyarbakır'da zabıta ekipleri marketlerde gıda denetimi yaptı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, il genelinde temel gıda ve ihtiyaç ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, il genelinde temel gıda ve ihtiyaç ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı market, şarküteri, petrol ofisi, kırtasiye, fırın gibi ihtiyaç ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik, son kullanım tarihleri, hijyen ve gramaj denetimleri gerçekleştirdi.

Bu yıl ekipler 5 bin 872 denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 10 bin ürüne el konularak imha edildi.

Son tüketim tarihi geçen ürün bulunduran 211 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Halk sağlığını tehdit eden son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satış reyonlarında bulundurulmaması gerektiği ile ilgili gerekli uyarılar yapıldı.

Zabıta Daire Başkanlığı, ayrıca vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşmaları durumunda konuyla ilgili şikayetlerini ALO 153 ihbar hattına bildirmelerini istedi.