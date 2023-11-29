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        Diyarbakır'da Cemil Paşa Konağı müştemilatı restore edildi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Cemil Paşa Konağı müştemilatında başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:34 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:34
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        Diyarbakır'da Cemil Paşa Konağı müştemilatı restore edildi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Cemil Paşa Konağı müştemilatında başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki birçok tarihi yapıda restorasyon çalışması başlatıldı.

        Çalışması tamamlanan yapılar işlevlendirilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

        Merkez Sur ilçesinde bulunan ve uzun yıllar bakımsız kalan Cemil Paşa Konağı müştemilatında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca geçen yıl eylül ayında restorasyon çalışmasına başlandı.

        Tarihi yapıdaki restorasyonun aslına uygun yapılabilmesi için özverili bir şekilde çalışma sürdüren ekipler, çimento ile yapılan müdahaleleri temizleyerek aslına uygun harç ve malzemeler ile binayı sağlamlaştırdı.

        Cemil Paşa Konağı'nın bütünlük arz etmesi için yapılan proje kapsamında sıva, duvarlara ise derz uygulaması gerçekleştirildi, aydınlatma çalışması da tamamlandı.

        Restorasyon çalışmaları sırasında binanın özgün döşemesine ait olduğu düşünülen taşlar eksik kısımlarda aslına uygun şekilde yeniden kullanıldı, avlu döşemesi, pencereler aslına uygun onarıldı.

        Tüm kiriş ve ahşap tavanlar, aslına uygun biçim ve boyutta yalıtımı yapılıp yenilendi.

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