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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:47 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:06
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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        İsmet M. yönetimindeki 35 ASM 035 plakalı otomobil, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Üçkuyu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hümeyra Fidan'a çaptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Fidan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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