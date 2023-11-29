Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İsmet M. yönetimindeki 35 ASM 035 plakalı otomobil, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Üçkuyu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hümeyra Fidan'a çaptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Fidan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

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