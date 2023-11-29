Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin davaya devam edildi Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 8 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısı ve sonrasında çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 8 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısı ve sonrasında çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, önceki celselerde, Elçi ailesinin avukatlarının talebi doğrultusunda olayın yaşandığı sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsüne müdahale edildiği iddiası üzerine dijital materyallerin incelenmesine ilişkin TÜBİTAK'ın hazırladığı rapor okundu.

Raporda, iş yerinin güvenlik kamerasına ait olan 765 kaydın incelendiği, cihazda ekleme, çıkarma, kesme ve montaj gibi müdahalenin bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.

Elçi ailesinin avukatları, dosyada delillerin eksik toplandığını iddia ederek, olay yerinde yeniden keşif yapılmasını talep etti.

Sanık polisler önceki savunmalarını tekrarladı.

Mahkeme, Elçi ailesinin avukatlarının olay yerinde keşif yapılması, tanıkların dinlenmesi gibi taleplerinin reddine, yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır'ın dava dosyasından ayrılmasına, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 6 Mart 2024'e erteledi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, duruşmanın ardından adliye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin, ara kararıyla artık delil toplama sürecinin bittiğini, dosyanın mevcut delillerle savcıya gönderilmesine karar verildiğini söyledi.

Sağkan, "(Mahkeme) Celse arasında bu mütalaa sunulduğu takdirde de bir sonraki celsenin karar celsesi olması için bir ara karar yine tahsis etti. 6 Mart'ta da burada olacağız. Bundan sonra da gerek üst mahkeme gerek Anayasa ve gerekse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreçlerini takip edip eninde sonunda Tahir başkan ve hepimiz için adaleti gerçekleştireceğiz." dedi.

- İstenen ceza

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti. Saldırının ardından kaçan PKK'lı Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilen iddianamede, yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Polis memurları S.T, F.T. ve M.S. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.