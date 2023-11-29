Diyarbakır'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Erhan K'nin kullandığı 21 ACR 238 plakalı otomobil, merkez Bağlar ilçesi Yukarı Mollaali Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan Erhan K, hastaneye kaldırıldı.

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