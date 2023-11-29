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        Eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya hapis cezası

        Yargıtay 3. Ceza Dairesince hapis cezasının usulden bozulmasının ardından yeniden yargılanan eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 19:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 19:48
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        Eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya hapis cezası
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        Yargıtay 3. Ceza Dairesince hapis cezasının usulden bozulmasının ardından yeniden yargılanan eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Mızraklı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, avukatları salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaada, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma ve saklanma şüphesi, suçun alt ve üst sınırı ile verilmesi beklenen cezaya göre adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığını gerekçe göstererek, Mızraklı'nın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Mızraklı, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti. Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

        Mahkeme, sanık Mızraklı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Mızraklı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çarptırıldığı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının Yargıtay 3. Ceza Dairesince usulden bozulmasının ardından 15 Mart'ta yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

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