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        Bağlar Belediyesi, tehlike oluşturan ağaçlarla ilgili tedbirleri artırdı

        Bağlar Belediyesi, olumsuz hava koşullarına ilişkin ilçede vatandaşlar için tehlike oluşturan ağaçlara karşı çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:37 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:51
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        Bağlar Belediyesi, tehlike oluşturan ağaçlarla ilgili tedbirleri artırdı
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        Bağlar Belediyesi, olumsuz hava koşullarına ilişkin ilçede vatandaşlar için tehlike oluşturan ağaçlara karşı çalışma başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hava koşullarından dolayı ilçede risk oluşturan ağaçlara yönelik çalışma başlattı.

        Vatandaşların ihbar ve şikayetlerini de değerlendiren ekipler, anlık müdahalelerde bulunarak çürüyen ve kuruyan dalları buduyor, ağaçların daha gür çıkması için bakım ve yenileme yapıyor.

        Ekipler, Bağcılar Mahallesi Amid Caddesi'ndeki okul ve iş yerlerinin bulunduğu noktada risk taşıyan ağaçta da budama yaptı.

        Galeri
        Galeri

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