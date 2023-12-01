Bağlar Belediyesi, tehlike oluşturan ağaçlarla ilgili tedbirleri artırdı Bağlar Belediyesi, olumsuz hava koşullarına ilişkin ilçede vatandaşlar için tehlike oluşturan ağaçlara karşı çalışma başlattı.

Bağlar Belediyesi, olumsuz hava koşullarına ilişkin ilçede vatandaşlar için tehlike oluşturan ağaçlara karşı çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hava koşullarından dolayı ilçede risk oluşturan ağaçlara yönelik çalışma başlattı.

Vatandaşların ihbar ve şikayetlerini de değerlendiren ekipler, anlık müdahalelerde bulunarak çürüyen ve kuruyan dalları buduyor, ağaçların daha gür çıkması için bakım ve yenileme yapıyor.

Ekipler, Bağcılar Mahallesi Amid Caddesi'ndeki okul ve iş yerlerinin bulunduğu noktada risk taşıyan ağaçta da budama yaptı.