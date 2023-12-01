Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Diyarbakır'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yarın gerçekleştirilecek miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 18:17 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yarın gerçekleştirilecek miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda yarın düzenlenecek etkinlikten dolayı bu akşam 20.00'den itibaren Mehmet Akif Ersoy Bulvarı, Akkoyunlu, İstasyon, Cemiloğlu, Göçmenler Caddesi ve İstasyon Köprüsü araç trafiğine kapatılacak, araç parkına müsaade edilmeyerek, araç park edenler çekici ile otoparka çekilecek.

        Vatandaşların mağdur olmaması için araçlarını uygun bir alana park etmeleri ve alternatif güzergah olarak Kılavuz, Fatih, Gürsel ve Yaşar Kemal caddelerini kullanmaları gerekiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
        Silvan'ın Bahçe ve Çatakköprü mahallelerinde içme suyu sorunu çözüldü
        Silvan'ın Bahçe ve Çatakköprü mahallelerinde içme suyu sorunu çözüldü
        Diyarbakır'da Komutan Ganem'in mektubu ahşaba işlenerek Küpeli Kapısı'na ye...
        Diyarbakır'da Komutan Ganem'in mektubu ahşaba işlenerek Küpeli Kapısı'na ye...
        Diyarbakır'da okul servis araçlarına denetim
        Diyarbakır'da okul servis araçlarına denetim
        Bağlar Belediyesi, tehlike oluşturan ağaçlarla ilgili tedbirleri artırdı
        Bağlar Belediyesi, tehlike oluşturan ağaçlarla ilgili tedbirleri artırdı
        Üzerine inşaat demiri düşen fabrika sahibi, öldü
        Üzerine inşaat demiri düşen fabrika sahibi, öldü