Diyarbakır'da bazı yollar trafiğe kapatılacak Diyarbakır'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yarın gerçekleştirilecek miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Diyarbakır'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yarın gerçekleştirilecek miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda yarın düzenlenecek etkinlikten dolayı bu akşam 20.00'den itibaren Mehmet Akif Ersoy Bulvarı, Akkoyunlu, İstasyon, Cemiloğlu, Göçmenler Caddesi ve İstasyon Köprüsü araç trafiğine kapatılacak, araç parkına müsaade edilmeyerek, araç park edenler çekici ile otoparka çekilecek.

Vatandaşların mağdur olmaması için araçlarını uygun bir alana park etmeleri ve alternatif güzergah olarak Kılavuz, Fatih, Gürsel ve Yaşar Kemal caddelerini kullanmaları gerekiyor.