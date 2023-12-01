Diyarbakır'da taşlı sopalı kavgada 12 kişi hafif yaralandı

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Batıçanakçı Mahallesi Yemişalan Küme Evleri’nde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileleri de dahil oldu.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada hafif yaralanan 12 kişiden 1’i 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı, diğerleri ise ayakta tedavi edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.