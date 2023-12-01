Diyarbakır'da elinde havai fişek patlayan çocuk yaralandı

Diyarbakır'da bir çocuk elinde havai fişeğin patlaması sonucu yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Koşuyolu Köprü girişinde B.B. (12) havai fişek patlatmak istedi.

B.B, ateşlediği fişeğin elinde patlaması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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