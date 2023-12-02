Diyarbakır Valiliğinden trafik denetiminde yaşanan arbedeyle ilgili açıklama: Diyarbakır Valiliği, trafikte denetleme görevi yapan polis ekibi ile bir sürücü arasında yaşanan arbedeyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Diyarbakır Valiliği, trafikte denetleme görevi yapan polis ekibi ile bir sürücü arasında yaşanan arbedeyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Sur ilçesinde saat 17.20 sıralarında trafik seyir ve güvenliğiyle ilgili denetleme görevini yapan polis ekibi tarafından "seyir halinde cep telefonu ile konuşmak" ihlali nedeniyle sürücü H.M. hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Bu esnada H.M'nin, görevli personele hakaret içeren ifadelerle mukavemette bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine söz konusu kişinin kontrol altına alınması sırasında arbede yaşandı. Olay sonrasında H.M. kendi isteği doğrultusunda polis ekiplerince hastaneye intikal ettirilmiş, yapılan muayenesinde kolunda kırık olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."