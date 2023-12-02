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        Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 09:55 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:55
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        Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıları tespit etmek amacıyla özel analiz grubu kurdu.

        Grup, kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelilerini tespit etti.

        Düzenlenen "rötuş" adlı operasyonda, 12 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin sahte kimlik kullandığı, operasyon sırasında saklandığı dolapta yakalanan 1 zanlının da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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