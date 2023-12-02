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        Komedi Mola yeni bölümüyle Diyarbakır'da izleyiciyle buluştu

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (DBŞT) yeni oyunu Komedi Mola'nın 7. bölümü izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:48
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        Komedi Mola yeni bölümüyle Diyarbakır'da izleyiciyle buluştu
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (DBŞT) yeni oyunu Komedi Mola'nın 7. bölümü izleyiciyle buluştu.

        Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatroları, her hafta farklı skeçlerden oluşacak yeni oyuna Komedi Mola 7. bölümüyle devam ediyor.

        İki Türkçe ve iki Kürtçe skeçten oluşan oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini Handan Ekici, yönetmenliğini ise Erdal Ayna yapıyor.

        Oyun, her cuma günü saat 20.00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

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