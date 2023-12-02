Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "bütçe" mitingi

        Diyarbakır'da "bütçe" mitingi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 17:16 Güncelleme: 02.12.2023 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "bütçe" mitingi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da "bütçe" mitingi düzenlendi.

        Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, bugün emekten, halktan yana demokratik bir bütçe talebini bütün alan ve meydanlardan yükselteceklerini belirtti.

        Mitingde, HEDEP Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da bir konuşma yaptı.

        Konserin ardından miting sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır, Siirt ve Elazığ'da Filistin'e destek etkinlikleri düzenlendi
        Diyarbakır, Siirt ve Elazığ'da Filistin'e destek etkinlikleri düzenlendi
        Diyarbakır'da 1 ton 148 kilo esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 1 ton 148 kilo esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 1 ton 148 kilogram esrar ve 606 kök Hint keneviri ele geçiril...
        Diyarbakır'da 1 ton 148 kilogram esrar ve 606 kök Hint keneviri ele geçiril...
        Diyarbakır'ın özel sesleri "Çelik Kanatlar" ile buluştu
        Diyarbakır'ın özel sesleri "Çelik Kanatlar" ile buluştu
        Komedi Mola yeni bölümüyle Diyarbakır'da izleyiciyle buluştu
        Komedi Mola yeni bölümüyle Diyarbakır'da izleyiciyle buluştu
        Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli yakalandı