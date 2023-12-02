Diyarbakır'da "bütçe" mitingi
Diyarbakır'da "bütçe" mitingi düzenlendi.
Diyarbakır'da "bütçe" mitingi düzenlendi.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, bugün emekten, halktan yana demokratik bir bütçe talebini bütün alan ve meydanlardan yükselteceklerini belirtti.
Mitingde, HEDEP Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da bir konuşma yaptı.
Konserin ardından miting sona erdi.
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