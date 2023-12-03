Bağlar Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor

Bağlar Belediyesi kırsal ve merkez mahallelerde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Tokluca, Taşdirek ve Buyuransu mahallelerinde yeni yollar açıldı, su taşkınlarına karşı da yer altına beton boru döşeme çalışmaları gerçekleştirildi.

Öte yandan, Bağcılar Mahallesi'ndeki altyapı çalışmaları sırasında bozulan yol ve kaldırımlar onarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaz, kış demeden yıl boyunca ilçe halkına en iyi hizmeti ulaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Beyoğlu, "Göreve geldiğimiz günden beri milletimizin derdini dert edindik. Tüm imkanlarımızla ihtiyaç duyulan her tarafa hizmet götürmeye çalıştık. Son güne kadar da böyle devam edeceğiz. Bizim gündemimizde ilk günden beri olduğu gibi sadece hizmete susamış olan halkımıza hizmet etmek var." ifadelerini kullandı.