Diyarbakır'da kadınlardan Dünya Engelliler Günü etkinliği
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde faaliyet yürüten aile destek merkezleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenledi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde faaliyet yürüten aile destek merkezleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenledi.
Bağlar Kaymakamlığına bağlı faaliyet yürüten aile destek merkezleri tarafından ilçede özel çocuklara yönelik hizmet veren özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde düzenlenen etkinliğe, engelli bireyler, aileleri ve destek merkezlerindeki kadınlar katıldı.
Etkinlikte, yüz boyama yapan ve çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, pasta kesti.
Şarkı ve türkü söyleyen özel çocuklar, halay çekip, keyifli zaman geçirdi.
Bağlar Aile Destek Merkezi Koordinatörü Arzu Çetin, ilçede bulunan merkezler olarak eğitim çalışmalarının yanı sıra düzenlenen etkinliklerle de annelerin ve çocuklarının yanında olduklarını belirtti.
Kaymakamlığın desteğiyle engelli vatandaşların sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Çetin, engelli bireyler ve ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diledi.
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