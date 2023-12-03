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        Diyarbakır'da gaziler "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" kapsamında öğrencilerle bir araya geliyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da gaziler, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi" çerçevesinde okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:04 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:04
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        Diyarbakır'da gaziler "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" kapsamında öğrencilerle bir araya geliyor
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        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da gaziler, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi" çerçevesinde okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırladığı "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi" kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Siraç Ezer, Kıbrıs gazisi İbrahim Bıçak, Yemlihan Duruk ve Sabri Kaya'dan oluşan grup, okulları ziyaret ederek, öğrencilere 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

        Ziya Gökalp Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarını öğrencilere anlatmanın gururunu yaşadı.

        Siraç Ezer, AA muhabirine, Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek ve adada barış ve huzuru tesis etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer aldığını söyledi.

        Okulları gezerek öğrencilere yavru vatan için nasıl savaştıklarını anlattıklarını dile getiren Ezer, Kıbrıs'a giderken ölmeyi göze aldıklarını ifade etti.

        Ezer, şöyle konuştu:

        "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Fırsatımız olursa bütün okulları gezeceğiz. Öğrencilere, gazilik, şehitliğin ne anlamaya geldiğini anlatıyoruz. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Dolayısıyla biz de bugün geçmişi çocuklara anlattık. Vatanımız, bayrağımız için arkadaşlarımızla birlikte gururla savaşmaya gittik. Söz konusu bayrak, vatansa savaşmaya hazırız. Şehit olmaya gittik ama Allah bizi gazi etti. Gençler geleceğimizin istikbalidir. Bayrağı büyüklerimizden devraldık, biz de gençlerimize devredeceğiz. Savaş istemiyoruz ama ülkemiz savaşa girecekse onlar da bizim gibi gözlerini kırpmadan gitsinler. Vatan nöbetimizi gençlerimize anlatıyoruz."

        - "Bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey var"

        Öğrencilerden Elif Karahan, gazileri sınıfta görünce çok heyecanlandığını, anılarını bizzat onlardan dinlemelerinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

        Karahan "Gazilerimizin bizi ziyaret etmesi büyük onur ve şeref. Bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Bizim için savaştılar. Onları çok güzel bir şekilde örnek almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Mert Saylık da gazilerin ülke için fedakarlıklar yaptığını belirterek, "Gerekirse biz de ülkemiz için canımızı vermeye hazırız." dedi.

        - "Vatan ve bayrak sevgisini çocuklarımıza anlatmaları güzel"

        Ziya Gökalp Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Salih Eren de proje kapsamında gazilerin okulları ziyaret etmelerinin öğretmen ve öğrencileri çok mutlu ettiğini söyledi.

        Ziyaretten dolayı öğrencilerin heyecanlı olduğunu anlatan Eren, "Gazilerimizin okulumuzu ziyaret edeceklerini duyduğumuzda çok heyecanlandık. Büyük onur ve gurur duyduk. Vatan ve bayrak sevgisini çocuklarımıza anlatmaları güzel." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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