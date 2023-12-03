Diyarbakır'da "Davamız Kudüs" konferansı düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır Temsilciliği'nce "Davamız Kudüs" konferansı düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucu Başkanı İhsan Şenocak konuşmacı olarak katıldı.

Şenocak, tarihsel süreçte Filistin ve İsrail arasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Buğday da yaptığı konuşmada Diyarbakır'ın Filistinli Müslümanların yanında olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetlediklerini ifade eden Buğday, saldırılarda hayatını kaybeden bazı çocukların isimlerini okudu.