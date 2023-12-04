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        DBB Atletizm Takımı Türkiye finallerinde

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Atletizm Takımı, Kulüpler Arası Bölgesel Kros Ligi'nin yarı finalleri sonucu Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:28
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        DBB Atletizm Takımı Türkiye finallerinde
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Atletizm Takımı, Kulüpler Arası Bölgesel Kros Ligi'nin yarı finalleri sonucu Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

        Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne kazandırılan sporcular başarılar elde etmeye devam ediyor.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı DBB Atletizm Takımı, 2 Aralık'ta Diyarbakır'da düzenlenen Kulüpler Arası Bölgesel Kros Ligi Yarı Finallerinde 2'nci oldu ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

        DBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, Spor Şube Müdürü Bilal Şen ve Gençlik Şube Müdürü Sercan Emre Akyol DBB Atletizm takımının Türkiye finallerine katılmasından dolayı sporcuları tebrik etti, sporcularla hatıra fotoğraf çektirdi.

        DBB Atletizm Takımı 23 Aralık'ta Siirt'te düzenlenecek Türkiye Final müsabakasına hazırlanmaya başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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