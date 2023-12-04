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        Diyarbakır'da "Sonsuzluk Kervanı" programı düzenlenecek

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi düzenleyeceği "Sonsuzluk Kervanı" programında televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, şair Dursun Ali Erzincanlı, ilahi sanatçısı Murat Belet ve Mehmet Zeyd Yıldız'ı Diyarbakırlılarla buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:51 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:51
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        Diyarbakır'da "Sonsuzluk Kervanı" programı düzenlenecek
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi düzenleyeceği "Sonsuzluk Kervanı" programında televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, şair Dursun Ali Erzincanlı, ilahi sanatçısı Murat Belet ve Mehmet Zeyd Yıldız'ı Diyarbakırlılarla buluşturacak.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat programlarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

        "Sonsuzluk Kervanı" programı ile vatandaşları şiir, sohbet ve ezgilerle dolu bir akşam bekliyor.

        Televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, şiirleri ile Dursun Ali Erzincanlı, ilahi sanatçısı Murat Belet ve Mehmet Zeyd Yıldız'ın yer aldığı "Sonsuzluk Kervanı" programı, 7 Aralık Perşembe günü saat 19.30'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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