Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "HIV/AIDS Farkındalık Semineri" düzenlendi

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla "HIV/AIDS Farkındalık Semineri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "HIV/AIDS Farkındalık Semineri" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla "HIV/AIDS Farkındalık Semineri" düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi (DÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şafak Kaya hastanenin konferans salonunda düzenlenen seminerde birer sunum gerçekleştirdi.

        Çelen, tanı konulan kişi sayısından çok daha fazla HIV pozitif vakası bulunduğunu belirterek, HIV/AIDS'in günümüzde artık tedavi edilebilir kronik bir enfeksiyon haline gelmesine rağmen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etiğini belirtti.

        Prof. Dr. Şafak Kaya ise Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) 2023 yılı raporuna göre dünya genelinde 39 milyon insanın HIV ile yaşadığını ifade etti.

        1,3 milyon insanın yeni tanı aldığını ve HIV/AIDS ile ilişkili nedenlerle 630 bin kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Kaya, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde yeni HIV enfeksiyonu tanısı alanların sayısının artmaya devam ettiğini kaydetti.

        Seminere, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin yanı sıra Dicle Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Günay Saka ve sağlık çalışanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da taksinin belediye otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da taksinin belediye otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da "Sonsuzluk Kervanı" programı düzenlenecek
        Diyarbakır'da "Sonsuzluk Kervanı" programı düzenlenecek
        3 ilde 64 kişiyi 'oltalama' yöntemi dolandıran 5 şüpheli yakalandı
        3 ilde 64 kişiyi 'oltalama' yöntemi dolandıran 5 şüpheli yakalandı
        DBB Atletizm Takımı Türkiye finallerinde
        DBB Atletizm Takımı Türkiye finallerinde
        Diyarbakır'da Üçkuyu Mahallesi'ne yeni içme suyu şebekesi
        Diyarbakır'da Üçkuyu Mahallesi'ne yeni içme suyu şebekesi