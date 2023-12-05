Diyarbakır'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi tedavi altına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi tedavi altına alındı.
İlçenin Kervanpınar Mahallesi'nde yaşayan İzzetin Ç. (80) ve eşi Remziye Ç'den (67) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine söz konusu adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri eve gittiklerinde İzzettin Ç. ve Remziye Ç. ile torunları Ezgi Ç. (4) ve Elif Ç'yi (3) baygın halde buldu.
Yapılan kontrolde İzzettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Remziye Ç. ve 2 torunu ambulansla Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Remziye Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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