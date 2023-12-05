Diyarbakır'da çöken beton tabliyenin altında kalan işçi öldü

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde tarihi bir yapının restorasyonu sırasında çöken beton tabliyenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Sur'da tarihi bir yapının restorasyonunda görevli yüklenici firma çalışanı Abdülkadir K. (53) beton tabliyeyi sökmeye çalıştı.

Çalışmaya bir süre ara veren Abdülkadir K. dinlendiği sırada üzerine sökmeye çalıştığı beton tabliye çöktü.

Ağır yaralanan işçi 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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