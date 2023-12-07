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        Diyarbakır'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bilgievlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik "Ağız ve Diş Sağlığı" semineri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:20
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        Diyarbakır'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bilgievlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik "Ağız ve Diş Sağlığı" semineri düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı bilgievlerinde eğitim gören öğrenciler, ağız ve diş sağlığı kapsamında uzman hekimler tarafından bilgilendirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü ağız ve diş sağlığı uzman hekimleri, Merkez, Selahaddin Eyyubi ve Ali Emiri Bilgievi öğrencilerine, ağız ve diş sağlığının önemi, diş ve diş etlerinin fırçalama yöntemleri, ağız ve diş temizliği, diş sağlığı açısından tüketilmesi gereken besin ve gıdalar ile birçok konuda bilgi verdi.

        Hekimler, öğrencilere ağız ve diş temizliği, diş fırçalamanın en doğru yöntemini uygulamalı olarak anlattı.

        Diş taramalarının da gerçekleştiği seminere katılan öğrenciler, seminer için emeği geçen herkese teşekkür etti.

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