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        Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 5 katlı metruk bina çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:42 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:47
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        Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 5 katlı metruk bina çöktü.

        İlçedeki İskender Paşa Mahallesi Yalıbahçe 1. Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk binada, aniden çökme meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik önlemi alan ekipler, yapının çevresindeki bazı binaları da çökme riskine karşı tahliye ederek mühürledi.

        AFAD ekipleri, enkaz altında herhangi birinin kalma ihtimaline karşı köpeklerle arama çalışması yürütüyor.

        Binanın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce ağır hasarlı olduğu için boşaltıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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