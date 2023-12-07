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        Diyarbekirspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        Diyarbekirspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında sahasında Ankara Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 17:51 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:55
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        Diyarbekirspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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        Diyarbekirspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında sahasında Ankara Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Yeşil-kırmızılı takım, Teknik Direktör Süleyman Gökhan Karaarslan yönetiminde merkez Yenişehir ilçesi Seyrantepe Spor Kompleksi'nde antrenman yaptı.

        Karaarslan, 1,5 ay önce göreve geldiğini anımsatarak, takımın fiziksel ve mental olarak çok iyi seviyeye geldiğini belirtti.

        Takımın çok daha iyi noktaya geleceğine inancının tam olduğunu ifade eden Karaarslan, şunları kaydetti:

        "Geldiğimizden bu yana 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık. Takımın başına ilk geçtiğimde 7 haftadır kazanamayan bir takım vardı. Bu nedenle bazı şeylerin değişmesi gerektiğini biliyordum. Hem saha içinde hem saha dışında çalışmalar gerçekleştirdim. Oynatmak istediğim oyun sistemine yavaş yavaş adapte oluyorlar. Aldığımız sonuçlar ve neticeye yansıyanlar, bu adaptasyonun bir göstergesi ve çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı gösteriyor."

        Takım Kaptanı Hasan Hüseyin Acar ise hedeflerinin sezonun ilk yarısını iyi bir yerde bitirip, ikinci yarıda çok daha başarılı olmak olduğunu söyledi.

        Taraftardan destek isteyen Acar, "Teknik direktörümüz bizi birbirimize bağladı. Takım olduğumuzu bize hissettirdi. Hocamızla bir uyum içerisinde inşallah başarılı olacağız. Ankara Demirspor bizim doğrudan rakiplerimizden biri, kazandıktan sonra onların da üstünde yer alacağız." dedi.

        Oyuncu Yasin Dülger de sezon sonunda takımı en iyi yere getirmek istediklerini belirterek, "Bu hafta çok kritik bir maç, galip gelirsek yukarıyı yakalayabileceğiz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Kalan 3 maçın 3'ünü de almak istiyoruz, bunun için mücadele vereceğiz." diye konuştu.

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