Diyarbakır'da 2 firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçundan hakkında 27 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ile "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A.A. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.