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        Diyarbakır'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:15
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        Diyarbakır'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçundan hakkında 27 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ile "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A.A. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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