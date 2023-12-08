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        Diyarbakır'da Taşkın Yönetim Planı Tedbirleri ve Farkındalık Toplantısı yapıldı

        Diyarbakır'da Taşkın Yönetim Planı Tedbirleri ve Farkındalık Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:44 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:26
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        Diyarbakır'da Taşkın Yönetim Planı Tedbirleri ve Farkındalık Toplantısı yapıldı
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        Diyarbakır'da Taşkın Yönetim Planı Tedbirleri ve Farkındalık Toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Diyarbakır özelinde Taşkın Yönetim Planı Tedbirleri ve Farkındalık Toplantısı yapıldı.

        Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından havza ölçeğinde taşkın riski taşıdığı öngörülen yerlerde hazırlanan taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritaları ile alınması gerekli tedbirleri ihtiva eden "Taşkın Yönetim Planları" 24 havzada tamamlandı, Meriç-Ergene Havzasında ise çalışmalara devam ediliyor.

        Taşkın Yönetim Planları ile ülkede yapılan her türlü yatırımın daha sağlıklı ve daha verimli olması, ekonomik kaybın asgariye indirilmesi, vatandaşın güven duygusunun arttırılması, vatandaşın ve yerel yönetimlerin taşkın hususunda farkındalığının artırılarak can kaybının olmaması, mal kaybının ise asgari seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

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