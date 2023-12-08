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        Dicle Elektrik'in kaçak kullanım kontrolü yapan saha ekibine mukavemet

        Dicle Elektrik, saha ekibinin kaçak elektrik kontrolü sırasında bir muhtarın mukavemetiyle karşılaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:17
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        Dicle Elektrik'in kaçak kullanım kontrolü yapan saha ekibine mukavemet
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        Dicle Elektrik, saha ekibinin kaçak elektrik kontrolü sırasında bir muhtarın mukavemetiyle karşılaştığını bildirdi.

        Şirketten yapılan yazılı açıklamada, havaların soğumasıyla sorumluluk bölgesindeki kırsal alanlarda kayıt dışı tüketimin yüzde 95'lere ulaştığı, kayıp ve kaçağın önlenmesine yönelik çalışmalara hız verildiği belirtildi.

        Bu kapsamda Dicle ilçesine bağlı kırsal Kocaalan Mahallesi muhtarının, Dicle Elektrik'in kaçak kayıp tespiti için bölgede bulunan çalışanlarına sözlü tacizde bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kocaalan Mahallesi'nde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak adına kanunların işletilmesinde görevli muhtar, jandarma tarafından alınan tedbire karşı çıkarak, dağıtım şirketinin çalışanlarını sözlü taciz etti. Çalışanların ortamı yumuşatma girişimine karşı dağıtım şirketi için 'DEDAŞ (Dicle Elektrik) DEAŞ'tır, farkı yok' ifadesini kullanarak terör örgütü benzetmesi yaptı ve telefonla aradığı mahalle sakinlerine, ekipleri mahalleye almamaları konusunda çağrıda bulundu. Ekiplerin köyden hemen ayrılmasını isteyen muhtar, 'Beni görevden alsalar bile köyden çıkacaksınız.' diyerek görevlileri mahalleden kovdu. Tüm bu konuşmalar, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi."

        Çalışmaların yürütüldüğü mahallede 184 abone bulunduğu belirtilerek, "Mahallede toplam gücü 570 kVA olan 3 trafo bulunmakta ve bu trafolar normal şartlarda 600 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilmektedir. Fakat yüzde 95'i bulan kaçak tüketim sebebiyle trafolar 184 haneye dahi yetmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, şunlar aktarıldı:

        "Görevi mahallelinin canına ve malına el uzatanlarla mücadele etmek için kanunları uygulamak olan bir muhtarın, kamu hizmeti sağlayan ekiplerimize karşı sergilediği tavrı kabul edilemez olarak nitelendiriyoruz. Mahalle muhtarının müdahalesi nedeniyle 154 abone de ekiplere kapılarını açmadı. Elektrik tüketimi karşılığında bedelini ödeyen vatandaşı da zan altında bırakan zihniyetle mücadeleyi sürdüreceğiz."

        Bu denli yüksek kaçak tüketim olan alanda enerji arzının sağlıklı yapılabilmesinin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, "Sürdürülemez hal alan bu durum yüzünden sık sık trafolar ve iletim hatlarında arızalar meydana geliyor, faturasını düzenli ödeyen ve büyük çoğunluğu oluşturan kesimler, bu yüzden kesintisiz elektrik alma hakkından yoksun bırakılıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Şirket tarafından ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

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