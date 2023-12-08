DTSO ve DTB İzmir Fuarı'nda ziyaretçilere kadayıf ikram etti DiyarbakırTicaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) bu yıl 17'ncisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı'nda ziyaretçilere kentin tescilli ürünlerinden kadayıf ikram etti.

DiyarbakırTicaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) bu yıl 17'ncisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı'nda ziyaretçilere kentin tescilli ürünlerinden kadayıf ikram etti.

DTSO ve DTB standını ziyaret edenlere kentin coğrafi işaretli ürünlerinden kadayıf ile örgü peyniri, Diyarbakır çöreği, pestil ve badem ikramında bulunuldu.

Stantta sanatçıların Kürtçe ve Zazaca seslendirdiği şarkılar da beğeni gördü.

Fuarın ikinci gününde fuar komisyonu tarafından ziyaretçilere Diyarbakır'ın tarihsel ve kültürel değerleri ile ilgili bilgiler verildi.

DTSO Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren Travel Turkey İzmir Fuarı'nın Diyarbakır’ın tarihsel ve kültürel değerlerinin yanı sıra coğrafi işaret tescil belgesi alan ürünlerinin tanıtımı için de önemli olduğunu belirtti.

Mezopotamya'da yetişen endemik bitkilerden hazırlanan lezzetlerin de olduğunu dile getiren Tayınlamak, turizm fuarında bunları tanıtmanın önemli bir fırsat olduğunu aktardı.

Tayınlamak, "Dünya turizm trendlerini buluşturan ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin katıldığı fuarda, konuklar standımızı ziyaret ederek, Diyarbakır'ı yakından tanıma fırsatı buldular. Özellikle Diyarbakır'ın gastronomisine, kültürel ve tarihsel değerlerine, Kürtçe ve Zazaca ezgiler sunan müzik grubumuza kadar ilimizin gerçek sahiplerine standımızda yer verdik. Sanatçılarımızın yanı sıra turizm alanında faaliyet gösteren firma temsilcilerimizi de buraya getirdik. Herkesi standımıza davet ediyoruz." dedi.