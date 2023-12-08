Diyarbakır'da kamyonun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasında

Diyarbakır'da kamyonun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Bağlar ilçesi Yenihal Kavşağı mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, "kör nokta" tabir edilen bölümden sollama yapan bir otomobile çarptı.

Kamyonun, çarpmanın ardından bir süre otomobili sürükledi.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansırken otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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