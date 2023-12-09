Diyarbakır Havalimanı'nda kasım ayında 177 bin 133 yolcuya hizmet verildi Diyarbakır Havalimanı geçen ay 177 bin 133 yolcuya hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanı geçen ay 177 bin 133 yolcuya hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, kasım ayı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Diyarbakır Havalimanı'nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 167 bin 163, dış hat yolcu trafiği 9 bin 970 oldu.

Havalimanında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 978, dış hatlarda 73 olmak üzere toplamda 1051'e ulaştı.

Kargo, posta ve bagaj trafiği ise kasım ayında toplam 1535 ton oldu.

Son 11 aylık dönemde ise yolcu trafiği 1 milyon 976 bin 9, uçak trafiği 12 bin 207 ve yük trafiği 17 bin 935 ton olarak gerçekleşti.