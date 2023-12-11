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        Diyarbakır'da sis etkili oldu

        Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:05 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:31
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        Diyarbakır'da sis etkili oldu
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        Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte gece başlayan sis sabah da etkili oldu.

        Sisin yarın da gün boyu aralıkla etkili olması bekleniyor.

        Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmayan kentte görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler dikkatli ilerledi.

        Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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