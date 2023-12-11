Diyarbakır'da sis etkili oldu Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte gece başlayan sis sabah da etkili oldu.

Sisin yarın da gün boyu aralıkla etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmayan kentte görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler dikkatli ilerledi.

Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.