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        Diyarbakır'da altın yazma İbranice kitap ele geçirildi

        Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın yazma İbranice kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:19
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        Diyarbakır'da altın yazma İbranice kitap ele geçirildi
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        Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın yazma İbranice kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1400 yıllık altın yazma, dini motifli İbranice deri kitabın kente getirileceği ve satılacağı yönündeki bilgi üzerine 8 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin aracında yapılan aramada, dini motifli ahşap muhafaza içerisinde 17 sayfadan oluşan altın yazma İbranice kitap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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