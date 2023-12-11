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        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 17:37 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:37
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        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

        Karacadağ Caddesi'nde karşılaşan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle bazı kişiler gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üst aramasında uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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