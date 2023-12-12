Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        DBB erkek hentbol takımı galibiyet serisini sürdürüyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Hentbol Erkek Takımı, 2. Lig resmi müsabakalarında oynadığı 6 maçtan galip ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:41 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        DBB erkek hentbol takımı galibiyet serisini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Hentbol Erkek Takımı, 2. Lig resmi müsabakalarında oynadığı 6 maçtan galip ayrıldı.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan DBB Spor Erkek Hentbol Takımı, resmi müsabakalarda zaferlerine devam ediyor.

        DBB Hentbol Takımı, son olarak Van Büyükşehir Belediyesi Hentbol Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

        Kayapınar ilçesinde Şehit Polis Gülser Spor Salonu'nda oynanan müsabakada, DBB Hentbol Takımı mücadele sonucunda rakibi Van Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı'nı 55-27 yenerek grup maçlarında mağlubiyet almadan yoluna devam etti.

        Resmi müsabakalardan 6 galibiyetle ayrılan DBB Hentbol Takımı grubu lider olarak tamamladı. Bir aylık ara sonrası 3. devresi başlayacak olan 2. Lig Hentbol Erkekler F Grubunda 4 takım tekrar mücadele edecek. 3 devreli lig usulüne göre oynanan hentbol müsabakalarında çift devre maçları oynanacak.

        DBB Erkek Hentbol Takımı, zorlu fikstür mücadeleleri sonucu Türkiye 1. Ligi'ne yükselmek için hazırlıklarına tekrar başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
        Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
        "Faruk Koca bana da..."
        "Faruk Koca bana da..."
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Banka değil market! 400 bin TL'lik soygun
        Banka değil market! 400 bin TL'lik soygun
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Filistin'de İnsan Olmak" konulu söyleşi düzenlendi
        Diyarbakır'da "Filistin'de İnsan Olmak" konulu söyleşi düzenlendi
        "İstilacı kaplumbağa" bırakıldığı sularda endemik türlerin varlığını tehdit...
        "İstilacı kaplumbağa" bırakıldığı sularda endemik türlerin varlığını tehdit...
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır ve çevre illerde ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını vet...
        Diyarbakır ve çevre illerde ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını vet...
        Diyarbakır´da kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır´da kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Bahçe duvarının üzerine yıkıldığı kadın, yaralandı
        Bahçe duvarının üzerine yıkıldığı kadın, yaralandı