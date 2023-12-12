Diyarbakır'da "Filistin'de İnsan Olmak" konulu söyleşi düzenlendi Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezince, Diyanet Gençlik, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Dicle Gençlik Kulübü iş birliğiyle "Filistin'de İnsan Olmak" konulu söyleşi düzenlendi.

Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezince, Diyanet Gençlik, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Dicle Gençlik Kulübü iş birliğiyle "Filistin'de İnsan Olmak" konulu söyleşi düzenlendi.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen söyleşiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi Meral Karakoç konuşmacı olarak katıldı.

İsrail'in saldırılarına değinen Karakoç, "Filistin'de tarihin en büyük soykırımlarından biri yaşanırken, insanlık onurunu hiçe sayan bu zulme asla sessiz kalmayacağız." ifadesini kullandı.

Programa, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.