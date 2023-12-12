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        Bağlar Belediyesinden kırsaldaki su taşkınlarına karşı önlem

        Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerinde su taşkınlarına karşı 29 beton boru döşedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:02
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        Bağlar Belediyesinden kırsaldaki su taşkınlarına karşı önlem
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        Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerinde su taşkınlarına karşı 29 beton boru döşedi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgenin en çok yağış alan ve aynı zamanda yağışlı dönemlerde en fazla sel ve su taşkını riski bulunan yeri olan Karacadağ bölgesinde ihtiyaç duyulan yerlere beton borular döşüyor.

        Yukarı Akdibek Mahallesi'nde 15 ve Batıkarakoç Mahallesi'ne bağlı Yarımtaş mezrasında da 14 olmak üzere, 29 beton boru yerin altına monte edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sel ve su taşkınlarına karşı en iyi önlemin beton borular döşemek olduğunu belirtti.

        Beyoğlu, "Kırsal yerleşim yerlerinde altyapı güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bunların başında sel ve su taşkınlarına karşı önlem almak geliyor. Beton borular döşemek suretiyle bunun önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için her türlü çalışmayı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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