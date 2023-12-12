Diyarbakır'da ücretsiz yetenek kursları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, gençlerin hayalindeki mesleği edinmesi amacıyla açılan ücretsiz özel yetenek kursları sürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının askeri okul, polis meslek yüksekokulu, polis meslek eğitim merkezleri, bekçilik okulu, AFAD, itfaiye eri, beden eğitimi ve spor yüksekokulu ve spor liselerine yerleşmek isteyen gençlere yönelik ücretsiz özel yetenek kursları 12 ay kesintisiz devam ediyor.

Kayapınar Talaytepe Spor Kompleksinde pazartesi, çarşamba, cuma günleri spor eğitmenleri eşliğinde sabah 09.00-10.15 saatleri arasında erkekler, 10.00-12.00 saatleri arasında ise kadınlar antrenman yapıyor.