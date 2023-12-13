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        Diyarbakır'a kazandırılan kütüphanelerde binlerce genç geleceğe hazırlanıyor

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine kazandırılan kütüphaneler sayesinde çocuk ve gençler konforlu bir ortamda geleceğe hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:34 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:50
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        Diyarbakır'a kazandırılan kütüphanelerde binlerce genç geleceğe hazırlanıyor
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine kazandırılan kütüphaneler sayesinde çocuk ve gençler konforlu bir ortamda geleceğe hazırlanıyor.

        Kayapınar'da Kaymakamlık ve Belediye tarafından ilçenin farklı lokasyonlarında bir yılda inşasına başlanan 5 kütüphaneden 3'ü tamamlanarak hizmete açıldı.

        Halk Kütüphanesi, Millet Kütüphanesi ile Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Oyuncak Kütüphanesi'nin yanı sıra ilçede hizmete sunulan Kayapınar Belediyesi Eğitim Akademisi, bilgi evleri ve okuma salonları sayesinde kentte özellikle kalabalık ailelere mensup, evlerinde uygun çalışma ortamı bulunmayan çocuk ve gençler, sessiz ve modern ortamlarda ders çalışma imkanına kavuştu.

        Saat 24.00'e kadar açık olan kütüphanelerde sınırsız internet hizmetinden yararlanan, deneme sınavları ile öğrendiklerini pekiştiren çocuk ve gençlere haftanın 3 günü ücretsiz yiyecek ve içecek ikramı da yapılıyor.

        - "Eğitim çağındaki her çocuğumuza ilk noktada dokunmak istiyoruz"

        Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, AA muhabirine, devletin eğitime bakış açısının çok net olduğunu, bu doğrultuda hizmetleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini söyledi.

        Kaymakamlık ve Belediye olarak bir yıl önce başlattıkları çalışmaların finaline ulaştıklarını dile getiren Karaman, "Eğitim çağındaki her çocuğumuza ilk noktada dokunmak istiyoruz. 5 bina hedefiyle yola çıktık. Takribi bir ay içerisinde 5'i birden tüm Kayapınarlıların, Diyarbakırlıların, bölge çocuklarının hizmetinde olacak. Rabb'ime şükürler olsun, bugünleri gördük. İlk başladığımızda 5 binayı yapmak hayal gibiydi. Ama sonuna geldiğimizde mutluyuz." dedi.

        Karaman, eğitim salonlarından yararlananlara ücretsiz ikramların da yapıldığını ifade ederek, çocuk ve gençlerin yanı sıra her yaş grubundan kişinin bu alanlardan hizmet aldığını aktardı.

        "İlkokul, ortaokul, lise çağındaki çocuklar geliyor, KPSS'ye hazırlanan, daha ötesine geçtim, mezunlarımız, TUS'a (Tıpta Uzmanlık Sınavı) hazırlananlar, uzmanlık sınavlarına hazırlananlar da geliyor. İnsanlar, yeni nesil, artık evinde, odasında değil, böyle ortamlarda çalışmanın daha verimli olduğunu düşünüyor." diyen Karaman, talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni binalar, yaşam alanları inşa etmeyi sürdürdüklerini anlattı.

        Kesintisiz internet hizmeti sunduklarını, her gün çay, kahve, sandviç, kek, poğaça gibi ikramlarda bulunduklarını kaydeden Karaman, "Hizmete açılan kütüphane ve salonlardan günlük 5 bin kişi faydalanıyor. Saat 24.00'e kadar hizmet veriyoruz. Talep olması halinde tüm gün hizmet verecek şekilde planlama yaptık. Hedefimiz tüm eğitim salonlarının hizmete girmesiyle günlük ziyaretçi sayısını 8 bine çıkarmak." diye konuştu.

        - "Saat 24.00'e kadar açık olması çok iyi"

        Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan Berivan Tekin, eğitim salonlarının kendilerine adeta aile ortamı sunduğunu, bu eğitime destek sisteminden çok memnun olduklarını söyledi.

        Tekin, "Hocalarla çok kolay iletişime geçebiliyorum. Sadece ders anlamında değil, kişisel olarak da yardımcı oluyorlar. Kayapınar Belediyesinin bize sağladığı en büyük avantajlardan biri de belirli günlerde ücretsiz ikramlarda bulunuyorlar. Herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Hatice Coşa ise kütüphanelerdeki çalışma ortamından ve eğitimci desteğinden çok memnun olduğunu dile getirerek, "Bir arkadaşımın aracılığıyla geldim. Buranın disiplinini çok sevdim. Saat 24.00'e kadar açık olması da çok iyi. Hocalarla iletişimimiz çok iyi, onlara çok rahat soru sorabiliyorum. Burada ücretsiz internetten de faydalanıyoruz." şeklinde konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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