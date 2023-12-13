Dicle Elektrik'in "Makaralı Aydınlatma Direği Projesi" hayata geçirildi

Dicle Elektrik tarafından hayata geçirilen proje kapsamında yeni aydınlatma direkleri dizayn edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hizmet bölgesi olan 6 ilde çevre odaklı sürdürülebilir çalışmalara imza atılıyor.

Dicle Elektrik'in Ar-Ge Merkezi mühendislerinin fikri ile ortaya çıkan ve 18 aylık bir çalışmanın ardından "Makaralı Aydınlatma Direği Projesi" tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Ar-Ge Direktörü Dr. Mustafa Çelikpençe, projenin teknik ve tasarım açısından aydınlatma sistemlerini iyileştirmek amacı taşıdığını belirtti.

Çelikpençe, şunları kaydetti:

"Projemizle iş kazalarını azaltmak, zaman ve maliyet optimizasyonu sağlamak, personel iş yükünü hafifletmek ve aydınlatma sistemlerindeki sorunları hızlıca çözerek kullanıcı memnuniyetini artırmak hedefleniyor. Yeni aydınlatma direklerimizden Diyarbakır Genel Müdürlük binamız önünde 2 prototipi de sergiliyoruz. Bu yeni tasarım direkler, mevcut direklerin üzerine eklenen yeni bir konsol ile birlikte hareketli armatür mekanizmalarıyla donatıldı. Aydınlatmanın yanı sıra kamera, GSM, hoparlör gibi ekipmanları da entegre edilebilecek esneklikte tasarlanan direkler, hırsızlık olaylarına karşı vandal kilit sistemi ile koruma altına alındı."

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas da projenin yaygınlaşmasıyla elektrik sektöründe sıkça kullanılan sepetli kamyonetlerin kullanımının azalacağını belirtti.

Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Arvas, şöyle devam etti:

"Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Ar-Ge Merkezi açma izni alan ilk elektrik dağıtım şirketi olduk. Patent portföyümüzü genişletiyor olmaktan memnuniyet duymakla birlikte bu projenin çalışan güvenliğine yönelik olması ayrıca gurur verici. Bu kritik aşamanın ardından patent süreçlerine de başladık. Projenin tüm süreçlerinde emeği geçen Dicle Ar-Ge Merkezi çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.'