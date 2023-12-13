Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Elektrik'in "Makaralı Aydınlatma Direği Projesi" hayata geçirildi

        Dicle Elektrik tarafından hayata geçirilen proje kapsamında yeni aydınlatma direkleri dizayn edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Elektrik'in "Makaralı Aydınlatma Direği Projesi" hayata geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dicle Elektrik tarafından hayata geçirilen proje kapsamında yeni aydınlatma direkleri dizayn edildi.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, hizmet bölgesi olan 6 ilde çevre odaklı sürdürülebilir çalışmalara imza atılıyor.

        Dicle Elektrik'in Ar-Ge Merkezi mühendislerinin fikri ile ortaya çıkan ve 18 aylık bir çalışmanın ardından "Makaralı Aydınlatma Direği Projesi" tamamlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Ar-Ge Direktörü Dr. Mustafa Çelikpençe, projenin teknik ve tasarım açısından aydınlatma sistemlerini iyileştirmek amacı taşıdığını belirtti.

        Çelikpençe, şunları kaydetti:

        "Projemizle iş kazalarını azaltmak, zaman ve maliyet optimizasyonu sağlamak, personel iş yükünü hafifletmek ve aydınlatma sistemlerindeki sorunları hızlıca çözerek kullanıcı memnuniyetini artırmak hedefleniyor. Yeni aydınlatma direklerimizden Diyarbakır Genel Müdürlük binamız önünde 2 prototipi de sergiliyoruz. Bu yeni tasarım direkler, mevcut direklerin üzerine eklenen yeni bir konsol ile birlikte hareketli armatür mekanizmalarıyla donatıldı. Aydınlatmanın yanı sıra kamera, GSM, hoparlör gibi ekipmanları da entegre edilebilecek esneklikte tasarlanan direkler, hırsızlık olaylarına karşı vandal kilit sistemi ile koruma altına alındı."

        Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas da projenin yaygınlaşmasıyla elektrik sektöründe sıkça kullanılan sepetli kamyonetlerin kullanımının azalacağını belirtti.

        Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Arvas, şöyle devam etti:

        "Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Ar-Ge Merkezi açma izni alan ilk elektrik dağıtım şirketi olduk. Patent portföyümüzü genişletiyor olmaktan memnuniyet duymakla birlikte bu projenin çalışan güvenliğine yönelik olması ayrıca gurur verici. Bu kritik aşamanın ardından patent süreçlerine de başladık. Projenin tüm süreçlerinde emeği geçen Dicle Ar-Ge Merkezi çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.'

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'a kazandırılan kütüphanelerde binlerce genç geleceğe hazırlanıyo...
        Diyarbakır'a kazandırılan kütüphanelerde binlerce genç geleceğe hazırlanıyo...
        Diyarbakır'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da MİT ve jandarmadan PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
        Diyarbakır'da MİT ve jandarmadan PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
        Diyarbakır'da ücretsiz yetenek kursları devam ediyor
        Diyarbakır'da ücretsiz yetenek kursları devam ediyor
        Silahlı saldırıda eşi ile kızı öldürülen baba: Olayın olduğu günün telefon...
        Silahlı saldırıda eşi ile kızı öldürülen baba: Olayın olduğu günün telefon...
        Bağlar Belediyesinden kırsaldaki su taşkınlarına karşı önlem
        Bağlar Belediyesinden kırsaldaki su taşkınlarına karşı önlem