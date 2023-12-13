Diyarbakır'ın yeni yerleşim alanlarında içme suyu ve kanalizasyon çalışması Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde içme suyu ve altyapı proje çalışmaları yürütüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde içme suyu ve altyapı proje çalışmaları yürütüyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yeni yerleşim alanlarında altyapı ve içme suyu şebeke çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda DİSKİ ekipleri, Talaytepe Mahallesi'nin yeni yerleşim yeri yapılan kısımlarında 3 bin 223 metre içme suyu şebeke hattı ile 2 bin 366 metre kanalizasyon terfi hattı döşüyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışma yapılan alanlarda incelemelerde bulundu, teknik personelden projenin geldiği aşamalar hakkında bilgi aldı.

Kentin, modern ve konforlu bir altyapıya kavuşmasını sağlamak için sorunlu olan bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını aktaran Tutşi, DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek gerekli adımları attığını belirtti.