Diyarbakır Vali Su, Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
Diyarbakır Valisi Ali ihsan Su, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca Şanlıurfa'da düzenlenen 3. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Diyarbakır Valisi Ali ihsan Su, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca Şanlıurfa'da düzenlenen 3. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda bölge valilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, iller bazında düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler ele alınarak, düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Toplantıda, düzensiz göç ile mücadeleye kesintisiz bir şekilde devam edileceği, her kademede sürdürülen koordinasyon ve iş birliğinin daha da artırılması yönünde görüş ve çözüm önerileri değerlendirildi.
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